Соперник Овечкина по гонке снайперов, Драйзайтль, поделился мнением о россиянине

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Вроде бы кажется, что все всё знают про Ови. Все в курсе про его убойный бросок из левого круга вбрасывания, но он находит всё новые и новые способы забивать. То, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно, впечатляет.

Я нередко смотрю матчи «Вашингтона», да и других команд. Есть хоккеисты, у которых я стараюсь подмечать какие-то вещи и вносить их в свою игру. Овечкин, несомненно, в числе этих хоккеистов», — приводит слова немецкого нападающего официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка). Драйзайтль занимает второе место в гонке снайперов с 31 голов, Овечкин там является четвёртым.