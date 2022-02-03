Самсонов пропустил три гола за пять минут и был заменён в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0 в пользу гостей. «Эдмонтону» удалось забросить три шайбы за пять минут. Ворота «Вашингтона» защищал российский голкипер Илья Самсонов. После этого Самсонова заменил Феникс Копли.
В последних трёх матчах «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. У «Эдмонтона» была серия из четырёх побед подряд, но в последнем матче он потерпел поражение.
В данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Эдмонтон» находится на 11-й строчке на Западе.
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