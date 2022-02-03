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Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина уже на 3 шайбы

Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина уже на 3 шайбы
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26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оторвался в списке лучших снайпероа Национальной хоккейной лиги уже на 3 шайбы от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Вашингтоном» Драйзайтля удалось забросить одну шайбу.

Всего на счету Драйзайтля теперь 32 заброшенные шайбы в 42 матчах. Овечкин же за 46 игр забросил лишь 29 шайб. Но лидером снайперской гонки остался Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс». Крайдер забил 33 раза в 47 сыгранных матчах.

В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке, набрав 58 очков. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).

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