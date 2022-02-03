Женская сборная Китая забросила первую шайбу на Олимпиаде в истории страны

Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» стартовал женский олимпийский турнир по хоккею. В этом матче хозяйка Олимпиады – сборная Китая – встречается с командой Чехии. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 2:1 в пользу чешской команды.



На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство и забросила первую шайбу в истории Китая на Олимпийских играх.



Отметим, что настоящее имя спортсменки (до натурализации) – Ханна Миллер, она – одна из большого числа натурализованных хоккеисток китайской команды.

Напомним, китайская команда выступает в одной группе с Чехией, Японией, Швейцарией и Данией. Мужская сборная Китая проведёт первый матч 10 февраля с командой США.