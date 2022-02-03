Тротц: ещё никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» со счётом 0:3.



«Скажу вам честно – я ещё никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс». Были матчи, в которых нас переигрывал здорово действовавший соперник, когда мы сами совершали ошибки. Но сегодня в наших действиях не было должного желания. Прямо сейчас я ужасно зол. Надеюсь, что эмоции улягутся, но я произведу переоценку команды. Нам нужно больше. Мы отправляемся в гостевое турне, будем играть против сильных соперников, так что нам надо будет играть намного лучше», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.