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Тротц: ещё никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс»

Тротц: ещё никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» со счётом 0:3.

«Скажу вам честно – я ещё никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс». Были матчи, в которых нас переигрывал здорово действовавший соперник, когда мы сами совершали ошибки. Но сегодня в наших действиях не было должного желания. Прямо сейчас я ужасно зол. Надеюсь, что эмоции улягутся, но я произведу переоценку команды. Нам нужно больше. Мы отправляемся в гостевое турне, будем играть против сильных соперников, так что нам надо будет играть намного лучше», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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