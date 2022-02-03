Бартошак: вылетел в Пекин только с третьего раза, почувствовал огромное облегчение

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак рассказал, как несколько раз не мог вылететь в Пекин из-за тестов на коронавирус.

«Я прилетел пять или шесть часов назад. Спал в самолёте, а потом ещё два-три часа в деревне. Когда вернёмся с тренировки в деревню, впервые за два-три дня посплю нормально, часов 12. Почувствовал огромное облечение, когда приземлился в Пекине. До этого я два раза должен был вылетать, каждый раз получал отрицательные ПЦР, но недостаточно сильные для Пекина. Только с третьей попытки смог улететь. Как только мы приземлились, сдали ещё одни тесты, и когда они пришли отрицательные, почувствовал огромное облегчение. Мы живём в очень непростое время, и добраться в такое время до Олимпиады, пройти все препоны, приехать в Китай – это здорово.

Не знаю, что с Грубецом, пока не разговаривал с ним. Между Пекином и Прагой семь часов разницы. Надеюсь, он вылетит сегодня-завтра. Все его тесты в Чехии отрицательные, он находится в той же ситуации, что я был пару дней назад. Надеюсь, он сможет получить достаточно сильный отрицательный результат, сесть на самолёт и приехать сюда.

Крейчи уже здесь. Думаю, ему просто дали отдохнуть. Не знаю, почему его не было на тренировке, возможно, устал после перелёта. Очень рад, что Крейчи на Олимпиаде, и ещё больше рад, что он в моей команде! Мы все счастливы, что нам предоставился шанс сыграть с ним, и что у него есть шанс нам помочь», – передаёт слова Бартошака корреспондент Чемпионата Елена Кузнецова.