Фетисов назвал Шипачёва отличной кандидатурой для знаменосца сборной России на открытии ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении назначить капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва знаменосцем на Олимпиаду-2022.
«Вадим Шипачёв — отличная кандидатура на роль знаменосца сборной России. Хоккеисты уже были знаменосцами на Олимпийских играх, я в их числе! Это решение делегации. Авторитетные спортсмены должны исполнять такую почётную миссию. Для Шипачёва это дополнительная мотивация хорошо играть и проявить себя. Хочется, чтобы флаг делегации был в руках победителя», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
- 3 февраля 2022
-
16:24
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
14:48
-
14:30
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:03
-
12:35
-
12:03
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:45
-
10:22
-
10:01
-
09:57