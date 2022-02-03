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Фетисов назвал Шипачёва отличной кандидатурой для знаменосца сборной России на открытии ОИ

Фетисов назвал Шипачёва отличной кандидатурой для знаменосца сборной России на открытии ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении назначить капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва знаменосцем на Олимпиаду-2022.

«Вадим Шипачёв — отличная кандидатура на роль знаменосца сборной России. Хоккеисты уже были знаменосцами на Олимпийских играх, я в их числе! Это решение делегации. Авторитетные спортсмены должны исполнять такую почётную миссию. Для Шипачёва это дополнительная мотивация хорошо играть и проявить себя. Хочется, чтобы флаг делегации был в руках победителя», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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