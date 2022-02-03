Шипачёв отреагировал на то, что станет знаменосцем сборной России на Олимпийских играх

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился эмоциями от выбора его в качестве знаменосца российской олимпийской команды на Играх 2022 года в Пекине (Китай). Ранее об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Сегодня руководство команды сообщило, что меня выбрали знаменосцем. Я очень обрадовался, это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен», — приводит слова Шипачёва телеграм-канал ОКР.
Напомним, церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.
Сборная России по хоккею первый матч на Олимпийских играх проведёт в среду, 9 февраля, с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 мск.
- 3 февраля 2022
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