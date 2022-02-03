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Звезду женской сборной США по хоккею увезли на носилках в 1-м периоде матча с Финляндией

Звезду женской сборной США по хоккею увезли на носилках в 1-м периоде матча с Финляндией
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В эти минуты на стадионе «Укэсун Спортс-центр» в Пекине (Китай) проходит матч в рамках женского хоккейного турнира на Олимпийских играх между командами Финляндии и США. По окончании второго периода американки ведут со счётом 4:0.

В середине первой 20-минутки встречи травму нижней части тела получила звёздный форвард сборной США Брианна Декер. Она травмировалась, столкнувшись с защитницей Роньей Саволайнен за воротами сборной Финляндии. Декер сидела на носилках, когда её уносили со льда после столкновения.

Источник фото: The Athletic.

«Это был довольно неприятный момент», — сказала форвард американок Аманда Кессел после первого периода.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на трансляцию телеканала NBC, Декер не вернётся к играм предварительного раунда.

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