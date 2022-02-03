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Женская сборная США обыграла Финляндию в первом матче на Олимпийских играх

Женская сборная США обыграла Финляндию в первом матче на Олимпийских играх
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Женская сборная США по хоккею одержала победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами дублем отметились Кендалл Койн Шофилд и Алекс Карпентер, ещё один гол забила Аманда Кессел. У финской команды две шайбы забросила Сусанна Тапани.

Отметим, что в середине первого периода травму получила одна из лидеров американской сборной — Брианна Декер, её увезли со льда на носилках.

Напомним, сборные США и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Американские и российские хоккеистки сыграют в следующем матче (5 февраля, 16:10 мск), финская команда в этот день сыграет с Канадой (7:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
03 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 5
США
0:1 Кессел (Хэрмон) – 10:37' (5x5)   0:2 Карпентер (Паннек, Данн) – 13:00' (5x4)   0:3 Койн Шофилд (Барнс, Комфер) – 25:32' (5x5)   0:4 Койн Шофилд (Хэрмон, Найт) – 26:36' (5x5)   1:4 Тапани (Лайтинен, Ниеминен) – 43:15' (5x4)   1:5 Карпентер (Рок, Кессел) – 48:01' (5x5)   2:5 Тапани (Карвинен) – 57:40' (5x4)
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