Женская сборная США обыграла Финляндию в первом матче на Олимпийских играх

Женская сборная США по хоккею одержала победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами дублем отметились Кендалл Койн Шофилд и Алекс Карпентер, ещё один гол забила Аманда Кессел. У финской команды две шайбы забросила Сусанна Тапани.
Отметим, что в середине первого периода травму получила одна из лидеров американской сборной — Брианна Декер, её увезли со льда на носилках.
Напомним, сборные США и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Американские и российские хоккеистки сыграют в следующем матче (5 февраля, 16:10 мск), финская команда в этот день сыграет с Канадой (7:10 мск).
- 3 февраля 2022
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