Судьи не заметили гол финок в матче с США. Шайба была засчитана по окончании встречи

Женская сборная США по хоккею одержала победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



За 2 минуты 20 секунд до окончания встречи финская сборная забросила вторую шайбу, которую не заметили арбитры Келли Кук и Лэйси Сенюк. После финального свистка судьи отправились смотреть повтор, после которого засчитали шайбу Сусанны Тапани. Затем последние две минуты встречи были переиграны.



Напомним, сборные США и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Американские и российские хоккеистки сыграют в следующем матче (5 февраля, 16:10 мск), финская команда в этот день сыграет с Канадой (7:10 мск).