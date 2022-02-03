Третьяк: сборная России приехала в Пекин защитить титул. Других задач быть не может

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал начало Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Хоккейная Олимпиада уже началась. Четыре года вся планета с нетерпением ждала этот турнир, а национальные сборные серьёзно готовились к выступлению в Пекине.



Перед вылетом команды в Пекин я встречался с хоккеистами и тренерами, обсуждали предстоящую Олимпиаду. Я озвучил сборной своё напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты – огромная честь.



Все хоккеисты нашей сборной – большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках и особенно на тренерах лежит очень большая ответственность. Команда приехала в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач у России быть не может.



Что касается женской сборной, то девчонкам бороться за победу, конечно, сложнее. Для них безусловным успехом станет любая медаль. Конечно, мы тоже всей душой будем поддерживать команду, следить за её выступлениями и надеяться на удачную хорошую игру.



Ну а лично для меня Олимпиада – всегда особенное событие. В моей жизни было уже девять зимних Олимпиад! На четырёх турнирах я выступал в качестве игрока, на пяти – в роли тренера, менеджера, руководителя делегации. Зимние игры – всегда огромная работа и огромная ответственность. Но когда вспоминаешь их потом – понимаешь, что такие события являются огромным счастьем. Олимпиада – хоккейный праздник, который всегда с тобой.



Надеемся, что и в Пекине всё сложится удачно и красиво!» — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.