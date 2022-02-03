Журналист The Athletic: «Сент-Луис» понимает, что обмен Тарасенко сейчас не имеет смысла

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд прокомментировал информацию о будущем российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
«Самая последняя информация, которой я располагаю, заключается в том, что запрос Тарасенко на обмен остаётся в силе. Обе стороны понимают, что, если клуб и россиянин продолжат выступать так же (15 голов и 25 передач в 40 играх на счету Тарасенко), обменивать его сейчас не имеет большого смысла, не говоря уже о том, что сделку по ходу сезона крайне сложно провести с игроком, у которого кэпхит — $ 7,5 млн.
Тарасенко передумал? Его игра заставила телефон Армстронга зазвонить? Оба варианта возможны. Но если что-то и произойдёт, почти наверняка это произойдёт после сезона», — заявил Рутерфорд.
«Сент-Луис» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 матчей.
- 3 февраля 2022
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