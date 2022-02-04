Жамнов: такую шумиху подняли из-за самолёта, третьи сутки не могут успокоиться!

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал решение полететь отдельным самолётом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«У нас были сомнительные тесты. Везде своя специфика – не знаю, как у нас брали, здесь, может быть, по-другому, и тесты другие. Нельзя сказать, что у нас были положительно-отрицательные, просто сомнительные тесты. Сегодня пришла информация, что у всех отрицательные.



Такую шумиху подняли из-за этого самолёта! Я в сборной России работаю с 2015 года и всё время хоккейная сборная летала чартером на все соревнования, Евротуры. Сейчас сборная прилетела на Олимпиаду чартером и сразу раздули из этого такой негатив… Не знаю, может, это кому-то нужно? Для нас это не нужно. Был запланирован самолёт, мы на нём и полетели. Спасибо большое ОКР, что сделали ещё один самолёт, чтобы те ребята летели в больше безопасности. Но создавать из этого столько негатива – уже смешно.



Конечно, было неприятно. Когда читаешь в прессе, что он больше за стол с нами не сядет… Ну, это его проблемы. Наверное, надо узнать всю подноготную, почему мы полетели отдельно. ОКР создал все условия, сделал ещё один самолёт, и ребята полетели в больше безопасности, для них было больше мест. Здесь надо искать только положительные моменты, а у нас во всём ищут негатив.



Не сказал бы, что сборную освещают негативно. Просто про этот самолёт уже третьи сутки не могут успокоиться. Мы про хоккей разговариваем или про самолёт?», – цитирует Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.