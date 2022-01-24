Жамнов: моя репутация, если сборная провалится на ОИ? Вы за неё переживаете больше, чем я

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, переживает ли за собственную репутацию в случае провала команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«Переживаю о своей репутации, если сборная вдруг провалится на Играх? Плюс нет игроков из НХЛ… Вы больше за неё переживаете, чем я. А то, что нет НХЛ, – это минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на таких соревнованиях играли все сильнейшие. Но золотая медаль Олимпиады остаётся на всю жизнь.



Говорить, что у нас будут железобетонные золотые медали – это неправильно. Это спорт. В Пхёнчхане никто не думал, что немцы будут в финале. Всё будет зависеть только от нас самих. Для нас важно защищать честь нашей страны», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.