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Жамнов: моя репутация, если сборная провалится на ОИ? Вы за неё переживаете больше, чем я

Жамнов: моя репутация, если сборная провалится на ОИ? Вы за неё переживаете больше, чем я
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, переживает ли за собственную репутацию в случае провала команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Переживаю о своей репутации, если сборная вдруг провалится на Играх? Плюс нет игроков из НХЛ… Вы больше за неё переживаете, чем я. А то, что нет НХЛ, – это минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на таких соревнованиях играли все сильнейшие. Но золотая медаль Олимпиады остаётся на всю жизнь.

Говорить, что у нас будут железобетонные золотые медали – это неправильно. Это спорт. В Пхёнчхане никто не думал, что немцы будут в финале. Всё будет зависеть только от нас самих. Для нас важно защищать честь нашей страны», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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