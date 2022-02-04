Нападающие сборной России Анисимов и Плотников прилетят в Пекин 7 февраля
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Нападающие мужской сборной России по хоккею Сергей Плотников и Артём Анисимов, которые сейчас находятся в Москве, присоединятся к национальной команде 7 февраля.
«Анисимов и Плотников в Москве, они прилетят 7 числа», — сказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее сообщалось, что Плотников и Анисимов не полетели вместе со всей командой на Олимпиаду в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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