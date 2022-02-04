Кожевников: может, КХЛ хочет пригласить дуэт Буше — Виртанен на ближайший Матч звёзд?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о специальном самолёте для сборной России по хоккею для перелёта в Пекин на Олимпийские игры, локдауне в КХЛ, а также о ситуации с Ридом Буше и Джейком Виртаненом.



«Страна обсуждает специальный олимпийский самолёт для сборной России, который не помешал получить в Пекине положительные тесты на вирус у ряда игроков? Вы же знаете, для меня хоккей — особый вид спорта. Сейчас для нас самое главное — сохранить чемпионский титул Пхенчхана и выиграть хоккейную Олимпиаду. Если для этого нужен отдельный самолёт и если у наших руководителей есть такая возможность — пожалуйста. На вполне понятные обиды других видов спорта обязательно надо ответить — золотым результатом!



Положительные тесты? От них в наш век никто не застрахован. Но огорчает, что они пошли даже после двухнедельного карантина в Новогорске.



Форвард Галиев переведён в основной состав, Кузьменко — нет? Наверное, решили не искать добра от добра — и восстановили «динамовскую» связку Шипачёв — Галиев. Кузьменко мне очень нравится, яркий парень, звезда КХЛ. Уровень основного состава!



Локдаун в КХЛ? Ответ прежний. Мы создали максимально удобные условия именно для сборной России — команда две недели сидела на базе, чистилась от вируса, готовилась. Теперь в Пекине ждём, сами понимаете, какого результата.



А что касается КХЛ, то лига, к сожалению, переживает не лучшие времена. Изначально пошли отмены матчей, хотя в прошлом сезоне у КХЛ был отличный опыт с заменой заболевших молодыми. Не понятно, почему от него отказались.



Ещё более проблемный момент — с легионерами-нарушителями Буше и Виртаненом. Лига и клубы не реагируют, решений об их отстранении по-прежнему нет, ждут каких-то документов. Вся надежда на феминисток (смеётся).



Логических объяснений нет. Может, есть надежда, что под шумок Олимпиады всё забудется. А пока остаётся только шутить. Может, КХЛ хочет пригласить дуэт Буше — Виртанен на ближайший Матч звёзд? Поставят их в тройку к другому нарушителю Лайпсику, дадут тренера — актрису из «Авангарда»? Честно, я уже ничему не удивлюсь — даже такой четвёрке.



Если же серьёзно, то такой беспринципностью мы сами портим карму себе и российскому хоккею в целом. Вроде бы мелочь, но перед Олимпиадой мелочей не бывает, в профессиональном хоккее всё отражается на атмосфере и на результате», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.