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Расписание и календарь матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Расписание и календарь матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае проходят зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует в среду, 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей.

Календарь ОИ-2022

Расписание Олимпийских игр по хоккею – 2022:

9 февраля, среда

11:40 мск, Россия — Швейцария;
16:40 мск, Чехия — Дания.

10 февраля, четверг

7:10 мск, Швеция — Латвия;
11:40 мск, Финляндия — Словакия;
16:10 мск, США — Китай;
16:10 мск, Канада — Германия.

11 февраля, пятница

7:10 мск, Дания — Россия;
11:40 мск, Чехия — Швейцария;
11:40 мск, Швеция — Словакия;
16:10 мск, Латвия — Финляндия.

12 февраля, суббота

7:10 мск, Канада — США;
11:40 мск, Германия — Китай;
16:10 мск, Россия — Чехия;
16:10 мск, Швейцария — Дания.

13 февраля, воскресенье

7:10 мск, Словакия — Латвия;
11:40 мск, Финляндия — Швеция;
16:10 мск, Китай — Канада;
16:10 мск, США — Германия.

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).

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