Расписание и календарь матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае проходят зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует в среду, 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей.

Расписание Олимпийских игр по хоккею – 2022:



9 февраля, среда



11:40 мск, Россия — Швейцария;

16:40 мск, Чехия — Дания.



10 февраля, четверг



7:10 мск, Швеция — Латвия;

11:40 мск, Финляндия — Словакия;

16:10 мск, США — Китай;

16:10 мск, Канада — Германия.



11 февраля, пятница



7:10 мск, Дания — Россия;

11:40 мск, Чехия — Швейцария;

11:40 мск, Швеция — Словакия;

16:10 мск, Латвия — Финляндия.



12 февраля, суббота



7:10 мск, Канада — США;

11:40 мск, Германия — Китай;

16:10 мск, Россия — Чехия;

16:10 мск, Швейцария — Дания.



13 февраля, воскресенье



7:10 мск, Словакия — Латвия;

11:40 мск, Финляндия — Швеция;

16:10 мск, Китай — Канада;

16:10 мск, США — Германия.



15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).