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Форвард сборной Словакии Гривик станет знаменосцем национальной команды на ОИ — 2022

Форвард сборной Словакии Гривик станет знаменосцем национальной команды на ОИ — 2022
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Нападающий нижегородского «Торпедо» и сборной Словакии по хоккею Марек Гривик станет знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Ещё два представителя Континентальной хоккейной лиги выступят в качестве знаменосцев: форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв пронесёт флаг Олимпийского комитета России (ОКР), а капитан рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш выступит знаменосцем команды Латвии.

Напомним, церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 15:00 по московскому времени. Сборная России из-за санкций Международного антидопингового комитета (ВАДА) выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.

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