Белорусские команды не будут приглашены в Лигу чемпионов из-за ситуации в стране

Совет хоккейной лиги чемпионов решил не приглашать белорусские команды для участия в турнире сезона-2022/2023, сообщает официальный телеграм-канал Федерации хоккея Беларуси.
«Совет ХЛЧ считает, что ввиду непредсказуемой ситуации в стране участие команд из Беларуси на данный момент будет сопряжено с риском для всех вовлечённых сторон.
В особенности продолжающаяся ситуация с отсутствием регулярного авиасообщения не даёт возможность всем участникам соревнований планировать передвижение заранее. Для такого панъевропейского соревнования, как ХЛЧ, обязательным условием является то, чтобы команды, болельщики, официальные лица, спонсоры/партнёры и поставщики услуг могли передвигаться к месту проведения соревнований без ограничений и находиться в безопасности. К сожалению, в настоящее время такие условия не могут быть обеспечены в отношении перелётов в Беларусь.
Независимо от данного решения, Беларусь, учитывая успешную историю выступлений представителей данной страны в ХЛЧ, остаётся уважаемым партнёром и двери для будущего сотрудничества открыты», — говорится в сообщении.
- 4 февраля 2022
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