«В КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли». Сушинский — о достоинствах тренера
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о главном тренере омской команды, канадском специалисте Бобе Хартли. «Ястребы» под его руководством выиграли Кубок Гагарина — 2021.
«По моему мнению, в КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли. Почему? Скажите, много ли вы видели тренеров, которые приходят во дворец в шесть утра, а уходят глубоким вечером, самыми последними? Поверьте, их единицы. И Хартли именно такой. Иногда мне казалось, что он вообще живёт на «Арене-Балашиха». Боб просматривал уйму матчей, готовил команду к каждому следующему сопернику. И если бы не он, результаты «Авангарда» в этом сезоне были бы гораздо хуже», — приводит слова Сушинского BetOn Mobile.
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