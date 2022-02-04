«В КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли». Сушинский — о достоинствах тренера

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о главном тренере омской команды, канадском специалисте Бобе Хартли. «Ястребы» под его руководством выиграли Кубок Гагарина — 2021.

«По моему мнению, в КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли. Почему? Скажите, много ли вы видели тренеров, которые приходят во дворец в шесть утра, а уходят глубоким вечером, самыми последними? Поверьте, их единицы. И Хартли именно такой. Иногда мне казалось, что он вообще живёт на «Арене-Балашиха». Боб просматривал уйму матчей, готовил команду к каждому следующему сопернику. И если бы не он, результаты «Авангарда» в этом сезоне были бы гораздо хуже», — приводит слова Сушинского BetOn Mobile.