Расписание второго игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 10 февраля в Пекине (Китай). В первой встрече дня сыграют сборные Швеции и Латвии, который начнётся в 7:10 мск.

Расписание второго игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 10 февраля:



Группа C:

07:10. Швеция — Латвия;



11:40. Финляндия — Словакия;

Группа A:

16:10. США — Китай;

16:10. Канада — Германия.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.