Расписание трансляций игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 11 февраля в Пекине (Китай). В первой встрече дня сыграют сборные России и Дании.



Расписание трансляций третьего игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 11 февраля:

Группа B:

7:10. Дания — Россия — Первый канал;



11:40. Чехия — Швейцария — сайт «Матч ТВ»;

Группа C:

11:40. Швеция — Словакия — «Матч! Игра»;



16:10. Латвия — Финляндия — «Матч! Арена», «Матч ТВ».



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.