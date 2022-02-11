Расписание третьего игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 11 февраля в Пекине (Китай). В первой встрече дня сыграют сборные России и Дании. Матч начнётся в 07:10 мск.



Расписание третьего игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 11 февраля:

Группа B:

07:10. Дания — Россия;



11:40. Чехия — Швейцария;

Группа C:

11:40. Швеция — Словакия;



16:10. Латвия — Финляндия.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.