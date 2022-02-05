Ковальчук: товарищеский матч отменён из-за ковид-протокола у Латвии. Будем адаптироваться

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал отмену контрольного матча с Латвией, который должен был пройти в Пекине 5 февраля.



«Игру с латвийцами отменили организаторы — но это не наше решение. Насколько я понимаю, это произошло из-за ковид-протокола у команды Латвии. Это реалии, вчера тоже отменяли товарищеские матчи. Будем адаптироваться и играть между собой.

Конечно, хотелось сыграть контрольный матч перед стартом на Олимпиаде. Но ничего страшного, все ребята понимают, что это проверка перед началом турнира, и будут в полную силу играть в двусторонках. Все получат хорошую нагрузку», — приводит слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Мужской хоккейный турнир начнётся на Олимпиаде 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).



Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

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