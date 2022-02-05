«Неплохо!» Овечкин отреагировал на то, что Капризов надел его игровой свитер в Матче звёзд

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов надел игровое джерси 36-летнего звёздного соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Матче звёзд НХЛ – 2022. Реакция самого Овечкина не заставила себя долго ждать, российский нападающий прокомментировал это событие в «Твиттере».

«Неплохо!» — гласит пост Овечкина в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.