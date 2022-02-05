Крайдер — об Овечкине: странно не видеть на Матче звёзд игрока, который является лицом НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.
«Немного странно не видеть тут игрока, которого можно назвать лицом лиги. Но здоровье, конечно, прежде всего. Ови проводит фантастический сезон и заслужил право тут быть. Удивлён ли я его результативностью? И да, и нет. Годы идут, а он совершенно не сбавляет темпа. Овечкин остаётся эффективным и в большинстве, и при игре «пять на пять». Мне уже столько раз доводилось играть против него, что хотелось хотя бы разок побыть с ним в одной команде. Жаль, в этот раз не судьба», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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