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Вратарь «Питтсбурга» рассказал, чей бросок пугал его так же, как и щелчок Овечкина

Вратарь «Питтсбурга» рассказал, чей бросок пугал его так же, как и щелчок Овечкина
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Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, пропускающим Матч звёзд НХЛ из-за коронавируса.

«Я каждый день нахожусь рядом с Сидни Кросби, Евгением Малкиным, Крисом Летангом, так что понимаю, какое влияние игроки такого масштаба оказывает на команду. Овечкин — не просто игрок поколения, он один из великих. Меня как вратаря очень впечатляет не только то, как он бросает, но и то, как он находит для этого возможность. Шайба, посланная им, летит с убийственной скоростью. Пожалуй, так же меня пугал только Ши Уэбер, когда играл за «Нэшвилл». Бросок Овечкина — это какой-то иной уровень, с которым трудно кому-то сравниться», — приводит слова Джерри официальный сайт НХЛ на русском языке.

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