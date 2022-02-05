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Василевский рассказал, что хорошего в пропуске Овечкиным Матча звёзд из-за коронавируса

Василевский рассказал, что хорошего в пропуске Овечкиным Матча звёзд из-за коронавируса
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский шуткой прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.

«Если есть что-то хорошее в том, что Овечкина нет в Лас-Вегасе, так это то, что мне не придётся отражать его броски. Хотя, конечно, Овечкин — звезда, и его место тут. К сожалению, коронавирус с этим не считается. Желаю Александру здоровья», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам. В текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.

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