Василевский рассказал, что хорошего в пропуске Овечкиным Матча звёзд из-за коронавируса

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский шуткой прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.
«Если есть что-то хорошее в том, что Овечкина нет в Лас-Вегасе, так это то, что мне не придётся отражать его броски. Хотя, конечно, Овечкин — звезда, и его место тут. К сожалению, коронавирус с этим не считается. Желаю Александру здоровья», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам. В текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.
- 5 февраля 2022
-
15:24
-
15:10
-
14:52
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:32
-
13:15
-
12:52
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
11:02
-
10:44
-
10:38
-
10:36
-
10:23
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:05
-
08:58
-
08:49
-
08:32
-
08:23
-
07:51
-
07:31
-
06:58