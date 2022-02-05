Кузнецов о пропуске Матча звёзд Овечкиным: я и не надеялся, что моё желание осуществится!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пошутил о пропуске российским капитаном «столичных» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.

«Я и не надеялся, что моё желание осуществится! Хотя, конечно, теперь шутить по этому поводу не очень уместно. Ови столько говорил об этом матче, мы строили такие планы на Вегас… Что ж, придётся мне воевать за себя и за того парня.



Вы наверняка в курсе: как только Ови отмечает какой-то юбилей или кого-то обходит в списке снайперов всех времён, он выкладывает по этому поводу картинку в своём «инстаграме». Я ему столько раз помогал, как, например, с 700-м голом в Нью-Джерси, и хоть раз бы я тоже оказался на этой картинке! Он каждый раз почему-то обо мне забывает!» — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее Кузнецов шутил, что хотел немного отдохнуть от Овечкина, но теперь это не получится, поскольку 31 января НХЛ включила и его в число участников Матча звёзд. 2 февраля Александр получил положительный тест на коронавирус.