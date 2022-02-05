Хедман: не знаю, что бы «Тампа» делала без такого голкипера, как Василевский

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о российском голкипере «молний» Андрее Василевском.

«Мы каждый день видим, какая рабочая этика у Васи, как он действует при завершении атак соперников. В каждом матче он — наш лучший игрок. Андрей всегда даёт нам шанс на победу. А ещё он отличается стабильностью. Уже взял «Везина Трофи» и каждый год номинируется на приз лучшему вратарю лиги. Он нам очень помог завоевать два Кубка Стэнли подряд. Даже не знаю, что бы мы делали без такого голкипера», — приводит слова Хедмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, Хедман вместе с Василевским и капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом были вызваны на Матч звёзд НХЛ.