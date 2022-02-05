Хедман: не знаю, что бы «Тампа» делала без такого голкипера, как Василевский
Поделиться
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о российском голкипере «молний» Андрее Василевском.
«Мы каждый день видим, какая рабочая этика у Васи, как он действует при завершении атак соперников. В каждом матче он — наш лучший игрок. Андрей всегда даёт нам шанс на победу. А ещё он отличается стабильностью. Уже взял «Везина Трофи» и каждый год номинируется на приз лучшему вратарю лиги. Он нам очень помог завоевать два Кубка Стэнли подряд. Даже не знаю, что бы мы делали без такого голкипера», — приводит слова Хедмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, Хедман вместе с Василевским и капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом были вызваны на Матч звёзд НХЛ.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
15:24
-
15:10
-
14:52
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:32
-
13:15
-
12:52
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
11:02
-
10:44
-
10:38
-
10:36
-
10:23
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:05
-
08:58
-
08:49
-
08:32
-
08:23
-
07:51
-
07:31
-
06:58
Партнерский контент