Коваленко: выбор игроков тренерами сборной России по хоккею на Олимпиаду нужно поддержать

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Ожидания высокие, у нас талантливая, оптимальная по возрасту команда, ей по силам добиться максимального результата. Может, в психологическом плане в 1992 году нам было полегче: Виктор Васильевич Тихонов тогда взял на Олимпиаду совсем молодую команду, нас к фаворитам никто не причислял. С другой стороны, страна тогда переживала переходный этап, это тоже отражалось на общей обстановке. Помню, в прессе нас воспринимали как детский сад Тихонова.



Сейчас давление на хоккейную сборную выше? Меня больше беспокоит даже не давление, а негативный фон вокруг сборной. Тренеры взяли в Пекин тот состав, который посчитали оптимальным для решения задачи. Считаю, их выбор нужно поддержать, но пока в прессе много критики.



Критики считают, что в сборной мало снайперов, но много трудовых лошадок? В любой команде должен быть баланс игроков, которые таскают рояль и которые на нём играют. За этот баланс отвечает тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым, Сергеем Фёдоровым, другими опытными специалистами, нет смысла его обсуждать. Нужно лишь немного подождать — лёд Пекина всё покажет.



Прогноз на Пекин? Очень многое будет зависеть от атмосферы в команде — и, как это стало реальностью во время пандемии, — от медицинских тестов. Верю, что наша сборная со всем справится и возьмёт золото», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

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