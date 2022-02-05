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Пары плей-офф КХЛ будут определены по проценту набранных очков

Пары плей-офф КХЛ будут определены по проценту набранных очков
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Сегодня, 5 февраля, Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф будут определены по проценту набранных очков.

«Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», – цитирует президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Сообщается, что матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выходят в розыгрыш Кубка Гагарина. Первые четыре команды из каждой конференции будут начинать серии на домашнем льду.

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