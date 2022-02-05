Грицюк рассказал о том, чему он учится у Гусева и Шипачёва

Нападающий сборной России Арсений Грицюк рассказал об отличиях работы в клубе и в национальной команде и рассказал, чему он учится у Вадима Шипачёва и Никиты Гусева.
«Отличаются ли матчи в сборной от клубных? Конечно, здесь скорость немного выше. Все-таки в сборной собраны лучшие игроки лиги. Где-то ребята посильнее толкаются возле бортиков. Мышление другое. Когда выходишь против Вадика Шипачева или Гуся, надо ждать, что они могут подпустить, отдать пас за спину. Небольшие отличия есть, но за 2-3 дня можно привыкнуть. Установки тренеров уже знакомы, мы же на Кубке Первого канала под их руководством играли.
Чему учусь у Гусева и Шипачёва? Много всего. У Вадика голова такая «светлая». Всегда слежу за его мышлением, смотрю на позицию, где он располагается. С Никитой Гусевым много общаемся. Он мне подсказывает, что надо делать, чтобы я смог шагнуть вперёд. Всегда прислушиваюсь к их советам. Григоренко со Слепышевым тоже подсказывают. Все хорошо относятся», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 февраля 2022
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