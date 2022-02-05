Пашков — об отмене регулярного чемпионата: Печально. Кризис КХЛ очевиден

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги не доигрывать регулярный чемпионат и определить пары плей-офф по проценту набранных очков.



«Отмена регулярного чемпионата — печальное событие. Второй год подряд КХЛ сорвана. Это прямо отразится на развитии российского хоккея. В большинстве хоккейных стран чемпионат продолжается, а КХЛ не смогла подготовиться. Кризис в работе лиги очевиден. Надо подумать о дальнейшем проведении соревнования, чтобы впредь избежать подобного», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о решении не доигрывать матчи регулярного чемпионата. Также стала известна новая дата плей-офф – 1 марта.