Вратарь женской хоккейной сборной России: расстраиваться из-за 0:5 от США нет смысла

Голкипер женской сборной России по хоккею Мария Сорокина прокомментировала поражение от команды США в матче олимпийского турнира.
«Такие игры с лучшими командами нужны, они всегда полезны. По окончании матча у всех обязательно появляется пища для размышлений и понимание индивидуального порога, который каждый преодолел, заставляя себя. Это помогает расти, развиваться. Хороший и скоростной хоккей всегда идёт на пользу. Я получаю удовольствие от таких матчей.
Ну и что, что было много бросков по моим воротам? Хоть 500. Я же вратарь. Иногда бывают и сбои. Расстраиваться из-за 0:5 от США нет смысла. Не нужно на этом зацикливаться. Ключевые матчи ещё впереди. Тем более что позитивный настрой нам уже придала победа над Швейцарией», — передаёт слова Сорокиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 февраля 2022
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