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Щитов – о КХЛ: вообще не думают о болельщиках, всё ради задач государственной важности

Щитов – о КХЛ: вообще не думают о болельщиках, всё ради задач государственной важности
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о том, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги не будет доигран.

«Понятно, что во главу угла ставится Олимпиада.

Из-за того, что не хотят продолжать чемпионат, всем игрокам должно тяжело находиться в таком подвешенном состоянии, тренироваться непонятно ради чего. И в целом этот сезон скучный, неинтересный и унылый для любителей хоккея. Другие чемпионаты в Европе продолжаются. А у нас вообще не думают о болельщиках, всё ради иных задач государственной важности.

А некоторые команды сохраняли шансы на плей-офф. Поэтому останавливать чемпионат необъективно.

Стоит ли теперь вообще разыгрывать Кубок Гагарина? Закончили бы сезон и всех бы в отпуск отправили! Показывали бы матчи НХЛ или лиг Европы – это было бы интереснее смотреть.

Конечно, так люди и отвыкнуть от хоккея. Мне непонятно, почему у нас не думают о хоккейных болельщиках. Может, на следующий год будет лучше», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

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