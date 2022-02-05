Щитов – о КХЛ: вообще не думают о болельщиках, всё ради задач государственной важности

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о том, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги не будет доигран.



«Понятно, что во главу угла ставится Олимпиада.



Из-за того, что не хотят продолжать чемпионат, всем игрокам должно тяжело находиться в таком подвешенном состоянии, тренироваться непонятно ради чего. И в целом этот сезон скучный, неинтересный и унылый для любителей хоккея. Другие чемпионаты в Европе продолжаются. А у нас вообще не думают о болельщиках, всё ради иных задач государственной важности.



А некоторые команды сохраняли шансы на плей-офф. Поэтому останавливать чемпионат необъективно.



Стоит ли теперь вообще разыгрывать Кубок Гагарина? Закончили бы сезон и всех бы в отпуск отправили! Показывали бы матчи НХЛ или лиг Европы – это было бы интереснее смотреть.

Конечно, так люди и отвыкнуть от хоккея. Мне непонятно, почему у нас не думают о хоккейных болельщиках. Может, на следующий год будет лучше», – цитирует Щитова «РБ Спорт».