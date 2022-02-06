Клод Жиру признан лучшим игроком Матча всех звёзд НХЛ

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился финальный Матч всех звёзд, в котором встречались команды Центрального и Столичного дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Столичного дивизиона со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дважды), Крис Крайдер и Джек Хьюз.
Автор дубля Жиру по итогам матча был признан лучшим игроком. 34-летний канадский хоккеист получит автомобиль от спонсора. «Филадельфия Флайрез» поздравила своего игрока в «Твиттере».
Напомним, в полуфинале Матча звёзд НХЛ Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион со счётом 6:4. Центральный дивизион, в свою очередь, в полуфинале одержал победу над Атлантическим дивизионом со счётом 8:5.
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