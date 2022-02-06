Сборная Швеции по хоккею вышла на тренировку в полном составе

Выступающая на Олимпиаде в Пекине мужская сборная Швеции по хоккею в воскресенье вышла на тренировку в полном составе.
Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее было известно, что защитники Теодор Леннстрём и Хенрик Тёммернес по прилёту в Пекин сдали положительные тесты на коронавирус. Однако их последующие тесты оказались отрицательными.
Примечательно, что Леннстрём вместе с Филиппом Хольмом, ранее заменили двух хоккеистов шведской команды — Эмиля Юсе и Эрика Густафссона, которые также получили положительный ковид-тест.
Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Латвии, Словакии и Финляндии.
Расписание матчей шведской команды:
10.02 07:10 – Швеция – Латвия
11.02 11:40 – Швеция – Словакия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.
Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира является сборная России.
Олимпида в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.
- 6 февраля 2022
-
05:19
-
04:59
-
03:45
-
02:49
-
02:14
-
01:09
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:21
-
21:43
-
21:38
-
20:33
-
20:13
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:27
-
18:21
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:57