Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швеции по хоккею вышла на тренировку в полном составе

Сборная Швеции по хоккею вышла на тренировку в полном составе
Комментарии

Выступающая на Олимпиаде в Пекине мужская сборная Швеции по хоккею в воскресенье вышла на тренировку в полном составе.

Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее было известно, что защитники Теодор Леннстрём и Хенрик Тёммернес по прилёту в Пекин сдали положительные тесты на коронавирус. Однако их последующие тесты оказались отрицательными.

Примечательно, что Леннстрём вместе с Филиппом Хольмом, ранее заменили двух хоккеистов шведской команды — Эмиля Юсе и Эрика Густафссона, которые также получили положительный ковид-тест.

Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Латвии, Словакии и Финляндии.

Расписание матчей шведской команды:

10.02 07:10 – Швеция – Латвия
11.02 11:40 – Швеция – Словакия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.

Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира является сборная России.

Календарь матчей хоккейного турнира ОИ-2022.

Олимпида в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.

Новость по теме
Два хоккеиста и член делегации сборной Швеции получили положительные ковид-тесты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022