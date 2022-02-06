Сборная Швеции по хоккею вышла на тренировку в полном составе

Выступающая на Олимпиаде в Пекине мужская сборная Швеции по хоккею в воскресенье вышла на тренировку в полном составе.



Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее было известно, что защитники Теодор Леннстрём и Хенрик Тёммернес по прилёту в Пекин сдали положительные тесты на коронавирус. Однако их последующие тесты оказались отрицательными.



Примечательно, что Леннстрём вместе с Филиппом Хольмом, ранее заменили двух хоккеистов шведской команды — Эмиля Юсе и Эрика Густафссона, которые также получили положительный ковид-тест.



Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Латвии, Словакии и Финляндии.



Расписание матчей шведской команды:



10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.



Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира является сборная России.

Олимпида в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.