Мэттьюс: помню, как я следил за Кузнецовым, когда он играл на молодёжном чемпионате мира

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал об общении с российским форвардом Евгением Кузнецовым на Матче звёзд НХЛ.



«Я ждал встречи с Кузнецовым, очень хотел с ним пообщаться. Помню, как я следил за ним, когда он играл на молодёжном чемпионате мира. Наблюдать за его игрой было подлинным удовольствием.



Да и сейчас в НХЛ он – хитрый парень, который делает на льду удивительные вещи. За ним интересно наблюдать. Было здорово поболтать с ним о клюшках и всём таком», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 45 очков: забросил 14 шайб и отдал 31 результативную передачу.

Напомним, Евгений завоевал золотые медали молодёжного чемпионата мира в 2011 году.