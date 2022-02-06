Стали известны капитан сборной Швеции по хоккею и его ассистенты

Официальный «твиттер» сборной Швеции по хоккею объявил капитана и его ассистентов на Олимпиаду-2022.



Капитаном команды назначен Антон Ландер, его помощниками стали Хенрик Тёммернес и Маркус Крюгер.

Состав сборной Швеции:

Вратари:



Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн.



Защитники:



Кристиан Фолин, Эмиль Юсе, Оскар Фантенберг, Хенрик Тёммернес, Эрик Густафссон, Лукас Бенгтссон, Линус Хультстрём, Джонатан Пудас.



Нападающие:



Фредрик Олофссон, Макс Фриберг, Густав Рюдаль, Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Понтус Хольмберг, Лукас Валльмарк, Юаким Нордстрём, Даниэль Бродин, Карл Клингберг, Антон Ландер, Линус Юханссон, Матиас Броме, Якоб де ла Роуз.



Расписание матчей шведской команды:



10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.



Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира является сборная России.



Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.