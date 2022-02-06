«Это нарушает права человека». Ялонен — об Анттиле, находящемся на карантине на ОИ-2022

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал состояние форварда Марко Анттилы, который по прилёте на Олимпийские игры в Пекин (Китай) оказался на карантине из-за положительного теста. Хоккеист переболел ковидом в январе.



«Это нарушает права человека. Элитный спортсмен, который полностью здоров, не может участвовать в Олимпийских играх. В Финляндии больше лотерейных миллионеров, чем спортсменов на Олимпиаде, далеко не каждый мальчик или девочка могут поучаствовать в Играх.



Я разговаривал с ним вчера. Марко сильный парень с моральной точки зрения. Он не в депрессии, но он довольно подавлен. Пару раз в день он получает холодные и безвкусные спагетти», — цитирует Ялонена YLE.

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