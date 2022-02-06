К. Жиру — о Матче звёзд НХЛ: Кузнецов просто пугал оппонентов. Не видел таким в регулярке!

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал итоги Матча звёзд НХЛ.



«Мы все сегодня получили огромное удовольствие. Начиная с нашего тренера (Рода Бриндамора), который кричал на нас и топал ногами, чтобы мы отрабатывали в защите и блокировали броски, и заканчивая всеми игроками. Это, конечно, самый главный итог вечера. Ну и вообще, эта поездка в Лас-Вегас получилась очень запоминающейся.



Круто, что матчи проходят в формате «три на три». Благодаря этому каждый игрок чаще получает шайбу и имеет больше возможностей себя проявить. В такой игре приятно участвовать, и, как мне кажется, за ней приятно наблюдать болельщикам.



Откуда у команды Столичного дивизиона такая сыгранность и стремление победить? Это всё подготовка! А если серьёзно, то я сам удивился, какой у ребят был настрой. Особенно у Кузи. Он просто пугал оппонентов на точке вбрасывания. Я его никогда таким не видел в регулярном чемпионате!» — цитирует Жиру официальный сайт НХЛ.

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