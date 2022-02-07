Губерниев: женской сборной Канады надо было выйти в противогазах. Превратили хоккей в фарс

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал задержку матча женских сборных России и Канады, несмотря на предматчевую разминку. Сообщалось, что канадки отказывались играть матч, пока не увидят результаты тестов сборной России на коронавирус.

«Это косяк организаторов. Не надо превращать хоккей в паранойю! Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти. Где гарантия, что хоккеистки Канады сдали такие тесты? Мне жалко девчонок. Китайцы и Канада превращают хоккей в фарс. В масках невозможно играть», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что спустя час обе команды вышли на льду в масках. На момент написания новости идёт 17-я минута, Канада ведёт в счёте 2:0.