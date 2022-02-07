Ковальчук: до первого матча мужской сборной России изменений в заявке не будет

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о подготовке запасных игроков к матчам Олимпиады-2022.

«Сегодня прилетели Сергей Плотников и Артём Анисимов. Слава богу, у них отрицательные ПЦР-тесты. Сейчас ребята отдыхают, а вечером будут тренироваться на льду с неиграющим составом.

У нас осталось в запасе четыре полевых игрока и вратарь Шугаев. У запасных будет возможность тренироваться с основой на протяжении всего чемпионата. До первого матча изменений в заявке не будет, а дальше посмотрим. Хоккеистов можно будет менять в случае положительных тестов или травм.

Организаторы занимаются тестами, мы каждое утро сдаём их всей командой. Потом главному доктору сообщают, все ли тесты отрицательные или есть какие-то проблемы. От команды тут ничего не зависит. Задача команды — носить маски, как можно чаще мыть руки и избегать лишних контактов. Об истории с задержкой матча от вас я слышу впервые. Есть организаторы, которые решат все вопросы.

У швейцарцев очень хорошая и быстрая команда. Хороший сплав: есть ребята с опытом чемпионатов мира и Олимпиад, есть молодёжь. Думаю, тренерский штаб хорошо изучил их сильные и слабые стороны. Мы во всеоружии», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.