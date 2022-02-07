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Спортивный врач объяснил, чем опасна для России и Канады игра в хоккей в масках

Спортивный врач объяснил, чем опасна для России и Канады игра в хоккей в масках
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Спортивный врач Никита Карлицкий отреагировал на решение проводить матч олимпийского хоккейного турнира по хоккею среди женщин между сборными России и Канады в масках.

«Вопрос о маске во время соревнований и тренировок сняли сразу. Все Федерации в мире сказали этому нет. Есть специальные маски, да, но это не наш случай. Это дополнительная нагрузка на организм, на органы дыхания, на сердце. Врачи категорически исключили данную ситуацию. Это просто прессинг на сборную России», – сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, команды проводят встречу в масках. Ранее игра была задержана на час из-за отказа сборной Канады играть до получения результатов ковид-тестов сборной России.

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