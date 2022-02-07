Жамнов: если Кузьменко в среду выйдет в контрольной игре за СКА – вопрос к нему, не ко мне

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим Андреем Кузьменко, который покинул расположение национальной команды.

«Какую историю про Кузьменко рассказывать? У нас есть доктора, которые докладывают о его состоянии каждое утро. Решение было принято не за один день. У Андрея есть микротравмы, из-за которых он пропускал тренировки в Новогорске. Здесь продолжалась та же история. Вместе с докторами решили, что будет лучше, если он вернётся в расположение своего клуба и долечит там все травмы. Повреждения не позволяли ему тренироваться в полном объёме.



Мы до конца рассматривали его, как хоккеиста основного состава. По игровым показателям он нам подходит. Зачем было упоминать про микротравмы? Это наша внутренняя кухня. Мы до конца рассчитывали на него. У него вроде бы было улучшение, поэтому взяли его в Пекин. Никто не списывал его со счетов. Наблюдали за ним каждый день. Если он вдруг в среду выйдет в составе СКА на товарищеский матч с «Сочи» — это будет вопрос к нему, а не ко мне. У нас сейчас достаточно ребят, которые полноценно тренируются. Тяжело сказать, когда Кузьменко смог бы окончательно восстановиться. Как можно было на него рассчитывать?», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.