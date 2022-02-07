Кудашов: не помню, какие конкретно травмы были у Кузьменко

Тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с форвардом Андреем Кузьменко, который покинул расположение национальной команды из-за микротравмы.
«Не помню, какие конкретно травмы были у Кузьменко. Их было несколько, они наложились друг на друга. Часть повреждений он получил на последней двусторонке в Новогорске, часть уже в Пекине. Поверьте, мы с утра до вечера думаем, анализируем разные варианты. Приняли такое решение.
Трудно ли без выставочных матчей? Радует, что все в одинаковых условиях. Сегодня будет три игры, но они в последний день. До этого все матчи отменялись. Как есть так есть. Конечно, хотелось бы сыграть, чтобы посмотреть, что улучшить, игровой тонус поддержать», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 февраля 2022
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
08:59
-
08:54
-
08:48
-
08:44
-
08:41
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:12
-
07:42
-
06:51
- 6 февраля 2022
-
23:47
-
23:19
-
22:53
-
21:59
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:13
-
19:48
-
19:30
-
18:57
-
18:32
-
18:24
-
18:09