Кудашов: не помню, какие конкретно травмы были у Кузьменко

Тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с форвардом Андреем Кузьменко, который покинул расположение национальной команды из-за микротравмы.

«Не помню, какие конкретно травмы были у Кузьменко. Их было несколько, они наложились друг на друга. Часть повреждений он получил на последней двусторонке в Новогорске, часть уже в Пекине. Поверьте, мы с утра до вечера думаем, анализируем разные варианты. Приняли такое решение.

Трудно ли без выставочных матчей? Радует, что все в одинаковых условиях. Сегодня будет три игры, но они в последний день. До этого все матчи отменялись. Как есть так есть. Конечно, хотелось бы сыграть, чтобы посмотреть, что улучшить, игровой тонус поддержать», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.