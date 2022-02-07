Жамнов – о матче в масках женской сборной России: надеюсь, с нами такое не случится

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на проведение матча женского олимпийского турнира между сборными России и Канады в масках.



«Знаю по себе — в спортзале тяжело в маске. А как играть… Не знаю. Дышать тяжело. Надеюсь, с мужской командой такая ситуация не случится. Нам все информация дается, за этим следят доктора.



Пока изменений в заявке не будет. Всё остается как есть на сегодня. Почему Кадейкин в запасе? Нас устраивают те центральные нападающие, которые есть в основе сейчас. Посмотрим, как будет складываться ситуация дальше по турниру. Ребята из запаса тренируются, понимают ситуацию. Претензий к ним нет. Что будет дальше — зависит не от нас. Сами видели, что произошло на матче женской сборной», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.