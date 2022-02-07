Депутат Свищёв — об игре в хоккей в масках: ужас и нонсенс. Чистейший прокол организаторов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент, произошедший в матче женского хоккейного турнира между сборными России и Канады, который сначала был задержан на час, а затем хоккеисткам пришлось играть в масках.

«Такой случай в хоккее — недопустимое событие. Чистейший прокол организаторов. Да, это сложнейший период для организации Игр. Я не стесняюсь говорить, что оргкомитет — молодцы. Но сегодня — ужас.



Играть в масках, дышать своими же парами. Людей просто добивают масками. Это же не марш-бросок. Произошедшее сегодня — нонсенс. Такие вещи недопустимы.



Такое нужно проговаривать заранее. Либо перенос матча, либо ещё что-то. Почему нельзя было перенести игру?», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок, а канадки остались в них.