Депутат Свищёв — об игре в хоккей в масках: ужас и нонсенс. Чистейший прокол организаторов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент, произошедший в матче женского хоккейного турнира между сборными России и Канады, который сначала был задержан на час, а затем хоккеисткам пришлось играть в масках.
«Такой случай в хоккее — недопустимое событие. Чистейший прокол организаторов. Да, это сложнейший период для организации Игр. Я не стесняюсь говорить, что оргкомитет — молодцы. Но сегодня — ужас.
Играть в масках, дышать своими же парами. Людей просто добивают масками. Это же не марш-бросок. Произошедшее сегодня — нонсенс. Такие вещи недопустимы.
Такое нужно проговаривать заранее. Либо перенос матча, либо ещё что-то. Почему нельзя было перенести игру?», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок, а канадки остались в них.
- 7 февраля 2022
-
10:51
-
10:44
-
10:32
-
10:18
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
08:59
-
08:54
-
08:48
-
08:44
-
08:41
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:12
-
07:42
-
06:51
- 6 февраля 2022
-
23:47
-
23:19
-
22:53
-
21:59
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:13
-
19:48
-
19:30